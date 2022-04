"Non lasceremo che la nostra speranza venga infranta. Noi continuiamo a crederci". E' il messaggio pubblicato da Victor Osimhen sui social all'indomani della sconfitta del suo Napoli per 2-3 contro la Fiorentina. La squadra di Spalletti resta in corsa per lo scudetto nella lotta che vede coinvolte anche Inter e Milan, ma il passo falso di ieri casalingo rischia di compromettere il sogno tricolore.