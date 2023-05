La pesante sconfitta di San Siro contro l'Inter non è piaciuta al presidente della Lazio Claudio Lotito. Che lunedì si è presentato a Formello per strigliare il gruppo in vista della volata finale per la Champions League: "L'obiettivo ora è il secondo posto, non è ammesso un altro passo falso. Voglio il massimo e anche chi pensa di andare via deve farlo dando tutto fino alla fine". Per poi usare un termine di paragone coi risultati delle altre squadre biancocelesti: "Avete visto la Primavera e la Women con mio figlio? Adesso ritroviamo subito il nostro spirito", riporta Il Messaggero.