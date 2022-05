A margine del Football Moments Padel Tour di Forte dei Marmi, il tecnico dell'Alessandria Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web parlando del futuro del difensore del Torino Gleison Bremer: "Pronto per una big? Sono molto contento per quello che ha fatto quest'anno, me l'aspettavo perché ha un potenziale ancora inespresso ed è un professionista esemplare. Ricordo che anche sotto la mia gestione arrivava sempre un'ora prima e andava via un'ora dopo. Bremer ha sempre avuto la fame necessaria per diventare grande. In estate gli si apriranno degli scenari che lo metteranno dinanzi a un altro step, permettendogli di migliorare ulteriormente grazie per esempio alla lotta per lo Scudetto o alle grandi sfide di Champions".