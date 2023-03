Dwight Lodeweges, vice allenatore dell'Ajax, ha raccontato al sito olandese FCUpdate la sua esperienza come assistente di Ronald Koeman nella sua prima esperienza da ct della Nazionale olandese. Rivelando anche di avere avuto un ruolo di monitoraggio e scouting per i giovani potenzialmente validi per gli Oranje: "Abbiamo tenuto d'occhio tutti i ragazzi olandesi. Siamo anche andati a vederli dal vivo: Nathan Aké a Bournemouth, Hans Hateboer, Robin Gosens e Marten de Roon. Sfortunatamente, Gosens alla fine ha scelto la Germania, ma lì ha fatto dei bei passi avanti. Hateboer all'inizio non era pronto, ma in seguito lo è diventato".