Alla vigilia del match contro la Bosnia-Erzegovina, Stanislav Lobotka , centrocampista del Napoli e della Nazionale slovacca, parla dei prossimi avversari nelle qualificazioni ai prossimi Europei concentrandosi in particolare su due sue conoscenze del campionato italiano come Edin Dzeko e Rade Krunic : "Li abbiamo visti oggi in video. Giovedì hanno vinto 3-0 contro un avversario difficile. Sono combattivi, duellano su ogni pallone. Fisicamente sarà un avversario molto antipatico. Dzeko è un attaccante molto ben strutturato, a suo agio nei duelli.

Se gioca, non sarà certo facile difendere su di lui. Krunic, invece, è agile, ha buone corse in difesa, sente il pallone e non ha paura di giocare. Ma non dovremo stare attenti solo a loro".