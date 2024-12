Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Novara, ha parlato anche della lotta agguerrita per il primo posto in Serie A: “È una cosa che non si verificava da anni avere tante squadre a lottare per il titolo. Aldilà di Napoli e Inter vedo una forza prepotente da parte dell’Atalanta, che aveva fatto già campionati importanti e che quest’anno ha però i mezzi per giocarsela fino in fondo. Poi c’è la sorpresa della Fiorentina, che ha un centro sportivo all’avanguardia in grado di permettere lo sviluppo dei giovani e del progetto. C’è da dire che non a caso Fiorentina e Atalanta sono quelle che operativamente hanno fatto meglio; il ritorno c’è sempre quando si lavora con i giusti criteri. Gli altri valori sono rappresentati dal Napoli, che ha un allenatore con l’ossessione di vincere, e dall’Inter, che ha la rosa migliore”.