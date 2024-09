Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Catania e Messina tra le altre, intervenuto ai microfoni di Radio Marte si dice convinto che il Napoli possa giocarsela con l'Inter per lo Scudetto: "Il Napoli ha messo su una squadra da Antonio Conte, aumentando molto la cifra fisica e prendendo Scott McTominay, un’altra belva che ancora nessuno ha visto. È un centrocampista nato, ma in Nazionale ha giocato anche da difensore centrale, e nel Manchester United persino da attaccante, oltre che da mediano. Ha il gol dentro, allunga la squadra e dà peso specifico là in mezzo: è una scelta importante".