Vigilia della finale di Champions League anche per il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, arrivato all'atto conclusivo di Parigi dopo aver superato anche l'Inter negli ottavi di finale. Il tecnico tedesco dipinge così la grande sfida di domani contro il Real Madrid: "Entrambe le squadre hanno un grande curriculum. Non so se il campo sarà pessimo oppure no, magari è perfetto anche se non sembra, lo vedremo. Spero che nessuno parlerà del campo. Siamo molto felici di essere qui. È il nostro mondo quello di essere toccati dal risultato finale. Non c'entra niente cosa hanno fatto i ragazzi finora, ma oramai conta solo il colore della medaglia. Ci sta, siamo pronti, ma la storia ci dirà. Sono orgoglioso di quel che abbiamo fatto, è stato speciale: grandi partite, finali. 120 minuti con il Chelsea e poi andare ai calci di rigore... Starò molto bene in caso di vittoria, molto meglio".