Pizzicato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, Fabio Liverani, presente al Football Moments Padel tour di Forte dei Marmi, ha commentato lo scudetto conquistato dal Milan: "All'inizio non era tra le favorite ma ha dimostrato con la continuità e un discreto gioco di essere al livello delle altre e ha approfittato di un momento negativo dell'Inter a cavallo con la Champions per poi non mollare più".