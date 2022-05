Intervenuto per il format 'AperiCalcio', Marcello Lippi, ex ct azzurro, ha fatto un bilancio della stagione della Serie A, partendo dalla vittoria finale del Milan: "Il trionfo del Milan è stata un'impresa emozionante. Erano anni che il campionato non finiva all'ultima giornata sia per lo scudetto, sia per la zona retrocessione. Un paio di mesi fa pensavo che fosse l'Inter la favorita per il titolo. Mi sembrava più compatta, più tosta, più forte. Poi c'è stata la partita col Bologna che è stata determinante e nel finale il Milan ha confermato la sua crescita e tutte le cose buone che ha proposto per tutta la stagione meritando la vittoria. In casa Inter c'era una grande convinzione, c'era quasi la certezza di essere la squadra più forte del campionato. Ma la sconfitta col Bologna ha dato un colpo fortissimo a questa convinzione. Se avesse vinto quella partita, l'Inter avrebbe preso un vantaggio importante non solo in classifica, ma anche dal punto di vista psicologico nelle ultime giornate".