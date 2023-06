La sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League non ha suscitato nessun sentimento di piacere nell'ex juventino Stephen Lichtsteiner che, anzi, ha ripensato con amarezza alle identiche emozi provate in bianconero a Cardiff e Berlino: "Ero molto felice per Akanji, un mio connazionale, che ha giocato e vinto quella partita. Più che concentrarmi sull'Inter, penso spesso a quelle che abbiamo perso noi. Ci penso ogni giorno, è ancora dura da digerire", le parole dello svizzero in esclusiva a TuttoJuve.com.