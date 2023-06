L'ex direttore sportivo del Parma Pietro Leonardi, dagli studi di Sportitalia, ha parlato di questo avvio di calciomercato estivo: "Io non penso che sia tardi con le trattative. C'è il tempo e la possibilità, penso che l'importante sia avere le idee chiare. Noto che è un mercato che si sta muovendo con lentezza, però alcune squadre hanno preso giocatori importanti, come l'Inter. I numeri dei calciatori contano, prima bisogna far uscire e poi pensare alle entrate. Penso che le squadre di Serie A hanno rose ancora numericamente ampie, nel momento in cui ci saranno le uscite si potrà entrare nel vivo del mercato".