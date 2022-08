L'ex difensore Nicola Legrottaglie definisce il suo quadro dello scudetto: "Non credo ci sia una favorita, ma potranno esserci delle sorprese, con formazioni che che tutti davano per sfavorite per quanto accaduto sul mercato". Sulla lotta al vertice Legrottaglie fotografa l'avvio partenopeo: "Vedo il Napoli che, per come gioca e ha costruito la squadra, sarà difficile da contenere", ha detto a Tuttomercatoweb.