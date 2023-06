Lega Serie A ha pubblicato i nuovi loghi per la stagione 2023/24, che saranno utilizzati per le varie competizioni organizzate dalla Lega e che si disputeranno il prossimo anno, dalla Serie A alla Coppa Italia, passando per i tornei della Primavera e fino alla Supercoppa italiana (prevista con il nuovo format Final Four). I loghi per la prossima stagione non prevedono cambi radicali. Per quanto riguarda quelli di Serie A, Primavera, Primavera 1, Primavera TIM Cup e Supercoppa Primavera, questi sono tutti accompagnati dallo sponsor TIM, partner delle competizioni.

Diverso il caso delle altre due competizioni. La Coppa Italia è accompagnata anche nella stagione 2023/24 da Frecciarossa, mentre l’unica novità rilevante nei nuovi loghi emerge dalla Supercoppa Italiana. Il logo della competizione è infatti brandizzato “EA Sports FC”, la nuova serie di videogiochi dedicata al calcio di Electronic Arts, dopo la fine della partnership con la FIFA.