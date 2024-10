L’agenzia ONU World Food Programme scende in campo con 'ShareTheMeal' per combattere la fame nel mondo insieme a Lega Serie A e ai suoi fan.

Nel mondo, 309 milioni di persone soffrono la fame acuta, dovuta a una combinazione letale di conflitti, emergenze climatiche, shock economici, disastri e povertà, che continuano ad ostacolare il progresso verso un mondo a fame zero. Le emergenze umanitarie, in particolare nei paesi colpiti da conflitti o violenze come Gaza, Sudan, Ucraina, Haiti, continuano a causare enormi sofferenze e gravi crisi alimentari.

Bisogna cambiare passo e agire in modo concreto ed immediato. Per questo, Lega Serie A scende in campo a fianco del WFP per accendere i riflettori su questo dramma quotidiano vissuto da milioni di persone promuovendo, in occasione della 7ª Giornata di Campionato, la campagna “Un mondo senza fame”. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel pre e post gara di tutte le partite, inoltre, tutti i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo #ShareTheMeal.

Grazie alla sua pluripremiata app ShareTheMeal, è possibile aiutare direttamente chi ha bisogno. Basta un semplice click e una donazione di 70 centesimi per nutrire una persona affamata. Attraverso ShareTheMeal fino ad oggi sono stati distribuiti quasi 250 milioni di pasti, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo di questa call to action è quello di incoraggiare la partecipazione attiva dei tifosi, e di tutti noi, nella lotta alla fame.

Il WFP è la più grande agenzia umanitaria al mondo, impegnata a salvare vite nelle emergenze e la cui assistenza alimentare vuole costruire un percorso di pace, stabilità e prosperità per quanti si stanno riprendendo da conflitti, disastri e dall’impatto del cambiamento climatico. Nel 2023, il WFP, che ha sede a Roma, ha assistito 152 milioni di persone nel mondo.

Unisciti nella lotta contro la fame. Ogni donazione conta. Anche tu puoi fare la differenza con ShareTheMeal.

Per maggiori informazioni, visita it.wfp.org, www.wfp.org e sharethemeal.org.