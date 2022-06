Non c'è nessuna anomalia nella scelta di DAZN resa pubblica in queste ore di aumentare le tariffe degli abbonamenti per la sua piattaforma in vista della prossima stagione (29,99 euro al mese per l'offerta standard, 39,99 per quella plus). A dirlo è Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "Oggi DAZN ha annunciato la propria offerta commerciale, mirata a valorizzare al meglio il prodotto Serie A che si conferma il contenuto ideale per lo sviluppo di qualsiasi piattaforma. I due diversi piani di abbonamento presentati da DAZN consentono all’utente di scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze, in linea con quanto già avviene negli altri paesi europei e nel solco di quanto fatto dagli altri grandi OTT".