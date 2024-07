Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, era presente così come Piero Ausilio all'evento 'United for Meyer' organizzato al Twiga di Forte dei Marmi. Queste le sue dichiarazioni sul prossimo campionato di Serie A: "I calendari non sono stati particolarmente benevoli per noi. Esordiamo con la squadra che ha vinto l'Europa League e poi proseguiamo contro la squadra che ha vinto lo Scudetto. Speriamo nel calcio d'agosto… Per il resto credo che ci aspetti uno dei campionati più difficili degli ultimi anni per le squadre che devono salvarsi, con tante proprietà importanti che vengono da tutto il mondo e si stanno consolidando sempre di più. Temo quindi che la lotta per non retrocedere, che quest'anno è già stata durissima, possa diventare ancora più tosta".