Ritorno in Serie A, record di abbonamenti ed esordio in casa contro l'Inter: gli ingredienti per il sold out al 'Via del Mare' c'erano tutti e le aspettative sono state ampiamente rispettate. Già occupati i 19 750 posti riservati a chi ha sottoscritto l'abbonamento, anche il resto dei tagliandi disponibili per Lecce-Inter, circa 10 mila, sono stati esauriti in meno di 3 ore. Lo riporta Il Nuovo Quotidiano di Puglia.