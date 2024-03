Reduce dalla scoppola con l'Inter, Roberto D'Aversa ha contestualizzato il 4-0 del Via del Mare all'interno di un bilancio che vede il suo Lecce in enorme sofferenza in campionato: "Abbiamo preso dieci gol facendone zero nelle ultime tre partite - ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa prima della sfida al Frosinone -. La differenza è che prima cercavamo di portare gli episodi dalla nostra parte, ultimamente non stiamo facendo questo. Bisogna analizzare soprattutto il dato inerente alle ultime tre partite. La componente comune è la determinazione, in entrambe le fasi. Non ci dobbiamo far influenzare dall’ultima partita contro la squadra più forte del campionato. Pensiamo che ad oggi avere 24 punti ed essere davanti alle rivali è un aspetto positivo. Il calendario sarà più abbordabile, ma non semplice”.