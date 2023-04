Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, s'è soffermato in conferenza stampa sul ritmo del calcio italiano, partendo da una convinzione: "Ormai il campionato non è più sostenibile, i ritmi sono assurdi. Il campoionato non è più fattibile, ho sentito paragoni con NBA, una follia. Si gioca 38 minuti contro 90, nel calcio si prendono più botte rispetto alla NBA, al basket europeo un po' meno. Vecino ha giocato in Giappone e in Corea del Sud per disputare due amichevole".