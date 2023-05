Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post della sconfitta subita a San Siro contro il Milan, Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha avuto modo di tornare anche sul ko della settimana scorsa con l'Inter: "Sia contro l’Inter che contro il Milan siamo mancati in personalità quando invece dovevamo fare il contrario, questo è il dispiacere. Dobbiamo crescere. Sappiamo che abbiamo potenzialità, invece sia oggi che con l’Inter abbiamo sofferto molto, non siamo stati capaci di reagire alle difficoltà come tante altre volte. Lo step successivo è quello di crescere, dobbiamo essere al top sotto ogni punto di vista".