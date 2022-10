Nel giorno del suo 30esimo compleanno, Adam Marusic viene intervistato da Lazio Style Radio. L'esterno bosniaco ha speso parole di elogio per Maurizio Sarri: "In questi due anni abbiamo lavorato tanto, ci siamo evoluti con l'arrivo di Sarri. Quest'anno riusciamo a mettere bene in campo tutto quello che ci chiede il mister, siamo migliorati tanto e possiamo fare ancora di più. In questi due anni abbiamo lavorato tanto, ci siamo evoluti con l'arrivo di Sarri. Quest'anno riusciamo a mettere bene in campo tutto quello che ci chiede il mister, siamo migliorati tanto e possiamo fare ancora di più