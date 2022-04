Intervistato da Lazio Style Radio al termine della gara vinta a Marassi contro il Genoa, Felipe Anderson è tornato con la mente alle difficoltà incontrate dopo la rete messa a segno nel match dell'Olimpico contro l'Inter: "L’episodio contro l’Inter dell’andata è arrivato in un momento positivo per noi ma dopo ho avuto un calo fisico che però non è dovuto a quanto capitato in occasione del mio gol. Non c’entra nulla il carattere, ho vissuto momenti sia brutti che belli qui, se non avessi carattere non sarei mai tornato. L’inizio non è stato facile, ma ora stiamo lottando. Una persona che non ha carattere non reagisce in questo modo".