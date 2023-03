I tifosi della Lazio si preparano al doppio esodo lombardo. Come sottolinea il quotidiano La Repubblica, sarà infatti doppio trasferimento di massa di sostenitori biancocelesti per le gare contro Monza e Inter in programma domenica e il prossimo 30 aprile: all'U-Power Stadium saranno 3.200 i tifosi in arrivo da Roma, divisi tra settore ospiti e tribuna; contro i nerazzurri si supereranno invece le 5mila unità, considerando i laziali che occuperanno altre parti dello stadio diverse dal settore ospiti, andato esaurito in pochissimo tempo.