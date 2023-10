Intercettato da un giornalista di Fox Sports al suo arrivo in Argentina, dove è arrivato nelle scorse ore per rispondere alla chiamata del ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni, Lautaro Martinez ha rilasciato una breve battuta sul suo Racing Avellaneda, che in queste settimane non sta vivendo il suo miglior momento di forma: "Lo vedo bene, lo vedo sempre bene - le parole del Toro -. Un giorno spero di tornare".

"Bien, siempre bien y ojalá algún día pueda volver a Racing"



