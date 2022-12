La Coppa del Mondo vinta da Lautaro Martinez con l'Argentina fa gonfiare il petto a José Bilbao, amico dell'attaccante dell'Inter e dirigente del Liniers, club dove il Toro ha mosso i suoi primi passi da calciatore: "Per noi, piccolo club, la gioia è che sta andando bene e ha un valore importante - le sue parole a Telam -. Lautaro Martínez è un campione del mondo, ha tutto per far bene".