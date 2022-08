Non potevano mancare gli auguri di buon compleanno speciali del Racing Avellaneda per Lautaro Martinez, che oggi spegne 25 candeline. Il club che lo ha fatto conoscere al mondo, permettendogli di fare il grande salto in Europa all'Inter, gli ha dedicato un video su Twitter con alcune sue prodezze realizzate ai tempi de L'Academia e una didascalia che è un augurio: "Che tutti i tuoi sogni si avverino".