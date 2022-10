All'andata siete stati bravi a llimitare le fonti di gioco del Barcellona e sfruttare le ripartenze. Domani la tensione sarà alta, cosa serve per vedere la migliore Inter? "Sicuramente tanta personalità e voglia di avere la palla e di vincere facendo quello che abbiamo preparato, approfittando degli spazi che il Barça lascia dietro. Quando saremo nella loro area dovremo rimanere concentrati per far loro male".

Il Camp Nou evoca ricordi belli per te: hai segnato il tuo primo gol in Champions, quindi sai come si fa.

"Fu una giornata bellissima a metà perché abbiamo perso. Per noi è stato importante il risultato di San Siro, ora abbiamo voglia che sia domani per giocare".

In attacco l'Inter è molto equilibrata ed efficace, nonostante le assenze.

"Sì, ci sono delle assenze per infortunio ma chi gioca sta facendo bene perché siamo tutti preparati come dobbiamo essere domani per l'occasione".