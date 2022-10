Si è sbloccato finalmente Lautaro Martinez, in gol nel big match del Camp Nou contro il Barcellona. Intervistato ai microfoni di Inter TV, l’attaccante argentino commenta così il 3-3 di stasera: “Faccio i complimenti ai miei compagni e allo staff, abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo messo in difficoltà il Barcellona soprattutto nel secondo tempo. Siamo contenti per il pareggio, anche se per come è andata la partita meritavamo di più. Però queste partite se non si vincono non si devono perdere”.

Il gol?

“Il momento in cui la palla ha colpito i due pali è durato cinque minuti… sono contento per il gol e sono contento anche per Robin Gosens che lo meritava”.