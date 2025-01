Torna a vincere l'Inter con un tris aperto da Lautaro Martinez e chiuso da Marcus Thuram e la sigla di Denzel Dumfries in mezzo. Altri tre fondamentali punti per la squadra di Simone Inzaghi che si porta a 47 punti, a -3 dal Napoli capolista. A commentare a Inter TV il risultato ottenuto, dopo Massimiliano Farris (LEGGI QUI), è il capitano nerazzurro, tornato a ruggire sotto i suoi tifosi.

Quanta carica vi siete dati dopo mercoledì per tornare ad approcciare così a questa gara?

"Tantissimo, perché secondo me abbiamo fatto un’ottima gara col Bologna però non siamo stati bravi nei dettagli e abbiamo pareggiato. Abbiamo perso due punti a mio parere e oggi dovevamo rispondere. Nel primo tempo oggi abbiamo fatto fatica perché si sono chiusi dietro, non ci hanno creato pericoli, ma e c'erano pochi spazi. Nel secondo tempo abbiamo mosso più velocemente la palla, abbiamo trovato gli spazi e siamo i giusti vincitori di questa gara".

Nel primo tempo non avete avuto fretta e poi avete fatto gol e vinto la partita nel secondo?

"Sì, sicuramente però nel primo tempo potevamo fare di più. Pero va bene, nell’intervallo abbiamo parlato tantissimo tra noi, mister Farris ha parlato benissimo alla squadra, ci ha caricati e siamo usciti in maniera diversa con lo stesso approccio ma con una velocità diversa che, come ho detto prima, ci ha creato più spazi che nel primo tempo non abbiamo trovato e lì è cambiata la partita".



Quanto ti mancava segnare in casa? È tornato Lautaro?

"Erano momenti difficili però ho sempre detto che anche in quei momenti cerco di dare il massimo su altri aspetti, dentro di me sono tranquillo perché penso di farlo anche nel momento di difficoltà, però adesso mi sto allenando bene, sto bene, sto riposando bene e sto tornando al livello dell’anno scorso. Bisogna continuare su questa strada".

La squadra sa di poter contare su di te...

"Sì, stiamo bene, stiamo lavorando bene tutti gli attaccanti. Facciamo tutti un lavoro massimale per la squadra, dobbiamo essere i primi difensori per dare tranquillità ai nostri centrocampisti e difensori. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma dobbiamo guardare avanti perché ci aspetta una stagione lunga e ognuno di noi deve farsi trovare il pronto: chi gioca di più e chi gioca meno. Ognuno di noi deve dare il massimo".

I tre punti di oggi quanto pesano anche psicologicamente prima di questo tour de force?

"Era importante tornare a vincere in casa nostra davanti ai nostri tifosi, anche per la classifica, anche se abbiamo una partita in meno. Siamo secondi dietro al Napoli ma dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo fare la nostra strada. Abbiamo perso qualche punto però stiamo facendo un grande lavoro".

