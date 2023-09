Lautaro Martinez, autore di una prestazione straordinaria con 4 reti in 34 minuti, ha parlato così a Dazn a fine partita: "La Salernitana è un ottimo avversario, sapevamo che affrontavamo una squadra pronta con un ambiente caldo, ma l'Inter doveva venire qui a fare la sua partita e rispondere alle critiche, dobbiamo pensare solo a lavorare. A quello che facciamo tutta la settimana preparando la partita da fare. Sono contento di aver aiutato la squadra che è quello che conta, quando il gol sei felice perché aiuti la squadra, ed è importante restare lì in alto in classifica. Ora prepariamoci alla Champions.

Titolo di capocannoniere? E' importante per un giocatore ma io penso sempre a dare una mano ai compagni, se ho segnato tanto vuol dire che ho dato una grande mano. Thuram è forte, si impegna tanto, lavora per la squadra e sta imparando tanto il calcio italiano e il nostro gruppo, un grande ragazzo".