Lautaro Martinez, autore del primo gol dell'Inter, a DAZN commenta con soddisfazione gol e prestazione: "Settimana perfetta, siamo sulla strada giusta, abbiamo giocato una grande partita al Camp Nou e oggi dovevamo confermarci. L'atteggiamento doveva essere lo stesso e credo lo abbiamo dimostrato. Magari le prime giornate abbiamo perso dei punti importanti, le cose non giravano, prendevamo tanti gol. Abbiamo parlato, ci siamo messi tutti insieme e ora le cose girano. Inzaghi mi ha aiutato tanto, mi dà fiducia sempre, come i miei compagni. Cerco di fare sempre gol e quando non riesco cerco di dare una mano a tutti, cerco di essere il primo difensore, faccio il resto del lavoro. Fa bene a volte parlare tra di noi, lo abbiamo fatto e abbiamo capito gli errori e ci siamo messi a lavorare, ora si vede sul campo. Sessanta gol come Milito? Mi dà felicità, orgoglio, lavoro a testa bassa ogni giorno per alzare il livello e sono felicissimo, dedico il gol a mia moglie e a mia mamma in Argentina, oggi è la festa della mamma lì".