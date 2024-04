Sono giuste le critiche arrivate a Massimiliano Allegri per il suo cammino stagionale alla Juventus? A rispondere alla domanda di Sportitalia ci pensa Davide Lanzafame, ex bianconero e attuale tecnico del Borgaro Nobis: "Quando sei alla Juventus è chiaro che devi mettere in conto che ti verrà chiesta sempre la posta più alta in palio. L’Inter però è più attrezzata dal punto di vista della rosa, a questo punto va centrato l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions, questo è chiaro. A questo punto l’obiettivo della Coppa Italia diventa molto importante”.