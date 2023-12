All'indomani dall'ufficialità del prolungamento di contratto di Matteo Darmian, la TMP Soccer, agenzia che cura la procura dell'esterno nerazzurro, celebra il rinnovo dell'ex United con l'Inter. "Sempre più una pedina fondamentale nel 3-5-2 di Mr. Inzaghi. Grazie alla sua duttilità, al suo essere impeccabile in ogni partita e alla sua esperienza europea, Matteo Darmian firma il prolungamento di contratto con l’Inter fino a giugno 2025. Ti auguriamo che tu possa far bene in questo nuovo 2024 come hai fatto nel 2023 se non meglio! Forza Matte" si legge nel post social condiviso su Instagram.