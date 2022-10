Il rilancio della Superlega ha acceso nuovamente il dibattito nel mondo del pallone. I massimi dirigenti dei club di Bundesliga si sono schierati apertamente contro il progetto che sta vivendo una fase di rilancio dopo la nomina del tedesco Bernd Reichart come nuovo CEO di A22. Dal Bayern Monaco e dal Borussia Dortmund, fino al Lipsia, al Bayer Leverkusen e all'Eintracht Francoforte: i dirigenti, ai microfoni della Bild, hanno bocciato e criticato il progetto della Superlega. E la Liga, secondo quanto riportato da Cadena Cope, infatti, starebbe valutando uno sciopero proprio in merito allo scontro sulla legge dello sport che riguarda anche il tema della Superlega.