In occasione della 35ª Giornata di Serie A TIM, in programma dal 3 al 6 maggio 2024, la Lega Serie A scende in campo al fianco di NEVER GIVE UP promuovendo la campagna "Rompiamo il silenzio su anoressia e bulimia". In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxischermi il video dell’iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, tra cui i più noti sono anoressia e bulimia, costituiscono una vera e propria emergenza sociale di cui si parla troppo poco nonostante rappresentino la prima causa di morte tra i 12 e 25 anni in Italia. Purtroppo, solo il 10% di chi soffre riesce a chiedere aiuto.

NEVER GIVE UP è impegnata nella sensibilizzazione e trattamento di questi disturbi. Chi soffre non ne parla: solo il 10% di chi soffre riesce a chiedere aiuto e lo chiede mediamente tre anni dopo i primi sintomi.