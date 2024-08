Lega Serie A e FOX Deportes hanno annunciato un rivoluzionario accordo pluriennale sui diritti mediatici in lingua spagnola negli Stati Uniti, a seguito dell'approvazione dell'Assemblea della Serie A tenutasi oggi a Milano. L'accordo biennale con FOX Deportes offrirà un prodotto trasmesso interamente in lingua spagnola, garantendo alla lega livelli di coinvolgimento maggiori. Questa partnership senza precedenti con FOX Deportes sottolinea l'impegno della Serie A nel promuovere la crescita presso un pubblico sempre più diversificato negli Stati Uniti, servendo la comunità di lingua spagnola e offrendo visibilità al campionato a un significativo pubblico bilingue.

La Serie A sarà disponibile per il pubblico di lingua spagnola tramite trasmissioni lineari, con FOX Deportes che offrirà fino a tre partite a settimana per ogni turno di campionato. Alcune partite selezionate presenteranno anche una copertura in studio pre-partita e post-partita in lingua spagnola. Inoltre, tutte le partite saranno trasmesse in streaming sull'app FOX Sports. Ulteriori contenuti sulla Serie A, tra cui analisi, interviste e momenti salienti delle partite, saranno presenti nel notiziario sportivo quotidiano della rete Total Sports 360 e nel programma di dibattito calcistico Punto Final. La prima partita trasmessa dal colosso mediatico sarà la sfida tra Milan e Torino di sabato sera.