Interessante colpo giovane per la Sampdoria: il club blucerchiato ha infatti preso con un blitz il centrocampista venezuelano Telasco Josè Segovia Perez, classe 2003, fresco di premio come mvp dell'ultimo Torneo di Tolone, una delle più importanti rassegne nazionali giovanili, in cui tra l'altro ha segnato nella finale persa dal Venezuela U23 contro la Francia U21. Sul giocatore, scrive Il Secolo XIX, c'erano tante società di prima fascia, specializzate nei giovani talentuosi, come Ajax, Braga e Inter. Segovia è atteso a Genova la settimana prossima: farà la spola tra Primavera e prima squadra, e cercherà di guadagnarsi spazio con Marco Giampaolo.