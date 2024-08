Bel successo della Sampdoria di Andrea Pirlo che si impone per 2-0 sul campo dell'Empoli. Dopo che i toscani hanno fallito un calcio di rigore procurato da Sebastiano Esposito, ex dell'incontro, e non trasformato da Francesco Caputo, sul finire del primo tempo arriva il gol di Massimo Coda, il terzo gol in maglia doriana dopo quelli con Magdeburgo e Carl Zeiss Jena, che apre le danze. Il raddoppio porta invece la firma di Leonardo Benedetti, subentrato al 65esimo ad Ebenezer Akinsanmiro, autore di una prova di buona qualità.

Curiosità dell'incontro: Crezzini di Siena, arbitro dell'amichevole giocata ieri alla Cetilar Arena Garibaldi tra Pisa e Inter, era presente anche oggi in qualità di quarto ufficiale.