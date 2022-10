"Devo dire che essere stato scelto anche con i voti non del centrodestra rende la mia elezione ancora più emozionante. È stata una vittoria politica, ma lo è stata anche sul piano delle relazioni umane. Ha contato molto quello che fatto io, e non solo io". Lo ha detto Ignazio La Russa, neo presidente del Senato, parlando ai cronisti che lo hanno incalzato mentre usciva dall'ingresso principale di Palazzo Madama. Durante la chiacchierata, c'è spazio anche per una battuta: "Se è una soddisfazione più grande di quando l'Inter ha vinto la Champions League? Beh, diciamo che l'emozione è tanta ma non così tanta...", ha detto ridendo dopo averci pensato su.