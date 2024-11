“Io voglio che San Siro non sia abbattuto”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento al Palazzo di Giustizia di Milano ha ribadito il suo pensiero sul futuro dello stadio parlando del progetto presentato da Milan e Inter su cui ieri Palazzo Marino ha votato un ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra.

“Capisco le esigenze delle società e credo che un nuovo stadio sia necessario per la città e per lo sport”, ha spiegato La Russa, tifoso nerazzurro, aggiungendo però che “la nuova funzionalità di San Siro non può significare l’abbattimento per lo meno nella forma ante 1990”. Il Meazza “dovrebbe essere mantenuto”, ha concluso.