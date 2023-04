All'uscita del ristorante dove si sta tenendo il pranzo UEFA tra le dirigenze di Benfica e Inter, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno pizzicato Ignazio La Russa, presidente del Senato e storico tifoso nerazzurro, che ha parlato così della sfida in programma stasera al Da Luz, che ovviamente seguirà allo stadio: "La sensazione è di speranza - le sue parole -. Non è una novità per me essere qui, un paio di volte l'anno seguo la squadra all'estero, da tifoso e a titolo privato, senza alcun riferimento a ruoli istituzionali.