Quinta finale di Mourinho che vale il ritorno dell'Italia tra le stelle d'Europa. La Roma soffre, ma batte per 1-0 il Feyenoord grazie alla rete di Nicolò Zaniolo e torna alla conquista di un titolo dopo anni di digiuno. Ancora vincente lo Special One che dopo aver sollevato l'Europa Lague nel 2017 con lo United, ultimo trofeo europeo del portoghese dopo la prima Uel col Porto e le due Champions ancora con il Porto e con l'Inter, diventa il primo allenatore a vincere tutte e tre le competizioni europee. È ancora Mourinho a portare alla vittoria europea un club italiano, l'ultima finale continentale vinta da un club è non a caso l'Inter proprio del Triplete nella notte di Madrid 2010.