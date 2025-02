Arrigo Sacchi potrebbe clamorosamente tornare in panchina. La spiazzante rivelazione arriva dal diretto interessato ai microfoni dell'Adnkronos. "Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all'estero. Ne ho tante (di idee, ndr) . Ma se farlo in Italia non lo so. Voglio troppo bene a questo paese ma ho un difetto. Dico quello che penso e devo farlo quindi anche di noi. E cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri".