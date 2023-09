La Nazionale ha fatto rientro in Italia dopo il pesante pareggio con la Macedonia del Nord. Gli Azzurri sono volati da Skopje a Malpensa, raggiungendo poi Milanello per preparare la sfida contro l'Ucraina. Gianluca Mancini e Matteo Politano non sono al meglio (il napoletano per un problema al polpaccio) e hanno lasciato il ritiro azzurro: la novità per il reparto offensivo, secondo Sky Sport, sarà Riccardo Orsolini.