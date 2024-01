Giulia Coppini, moglie dell'attaccante Giovanni Simeone, fa retromarcia rispetto a quanto aveva scritto a caldo sui social dopo la vittoria della Supercoppa italiana da parte dell'Inter a spese del Napoli, beffato nel recupero della finale in inferiorità numerica a causa della discussa espulsione proprio del Cholito. "Facile vincere con l'arbitro a favore", aveva scritto. Un messaggio prima cancellato e poi corretto qualche ora dopo "Ma chi non si è un po' scaldato guardando una partita? Ho massimo rispetto per tutti i professionisti, le squadre e i tifosi di questo sport e non avrei detto niente di offensivo contro nessuno...

Pensavo fosse ovvio che è stato solo un momento di rabbia, come capita a tutti, ma che è passato subito dopo".