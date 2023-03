La Lega Serie A ha deciso di fissare la prossima assemblea il 31 marzo, a Milano. Tra i punti all’ordine del giorno ci saranno le riforme organizzative e le manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento, oltre alle ripartizioni dei diritti audiovisivi e alla quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024. Verranno esaminate anche le proposte per la realizzazione di un canale radio della Lega Serie A per le stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25.