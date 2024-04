Nell'assemblea odierna della Lega Serie A il tema dei calendari è stato uno di quelli che hanno avuto più importanza. Dopo il summit tra club, andato in scena in videoconferenza, "è stata posta attenzione sull’aumento del numero di partite previsto nelle prossime stagioni", si legge nella nota ufficiale: "L’argomento, di grande interesse per tutti gli attori del sistema calcio, sarà analizzato sul finire di questa settimana a Londra, dove si terranno tra giovedì e venerdì l’Assemblea Generale dell’Associazione delle Leghe Europee e il board dell’Associazione delle Leghe Mondiali, entrambi con la partecipazione della Lega Serie A".

Oggi sono stati inoltre ceduti per i prossimi tre anni (ciclo 2024/2027) i diritti tv del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa nei territori di Grecia e Cipro.