La Lega Serie A continua il suo lavoro sulla creazione di una piattaforma propria, Serie A+, che prevede la creazione di un sito e di un’applicazione che offrirà servizi mirati per avvicinare i tifosi al campionato. "È in fase di sviluppo. È un progetto che le squadre decideranno se affrontare nel corso dei prossimi mesi". Lo ha affermato questa mattina l’AD della Lega Serie A, Luigi De Servo, a margine di un evento all’università di Milano-Bicocca. "I nostri diritti sono venduti per cinque anni e quindi, da questo punto di vista, il primo elemento è quello di creare un database proprio della Lega Calcio cercando di creare delle forme di interazione costante tra la gran massa di tifosi che abbiamo in Italia e la Lega Calcio Serie A", ha proseguito l’amministratore delegato su questo progetto, come riportato da Calcio e Finanza.

La piattaforma offrirà anche la possibilità di creare con 18 telecamere una sorta di “regia a distanza”. "È difficile pianificare oggi quel che sarà domani, ma abbiamo intrapreso un percorso evidente che ha portato negli ultimi quattro anni a raddoppiare le persone della Lega, integrando generazioni nuove che arrivavano da aziende", ha concluso.