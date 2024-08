La Lazio batte 3-1 il Venezia e raggiunge il Verona in testa alla classifica della Serie A. Decidono le reti di Castellanos e Zaccagni, oltre all'autogol di Altare, dopo la rete iniziale degli ospiti di Andersen.

Finisce in parità e a reti inviolate l'altra sfida serale tra Cagliari e Roma. Dobryk colpisce una traversa all'esordio in maglia giallorossa, nella ripresa in campo anche Dybala. Si tratta del sesto pareggio in 8 partite complessive disputate fin qui. Domani in programma Lecce-Atalanta e Juventus-Como.